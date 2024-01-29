2024'ün ilk ayında Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, 2024 Ocak ayı düzensiz göç verilerini paylaşırken, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

AA & Ensonhaber

En tehlikeli göç rotalarından biri Orta ve Doğu Akdeniz..

Çoğu göçmenin umut yolculuğu Akdeniz'de acı sonla bitiyor..

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İtalya Roma'daki "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirveye katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında göçmenlere değinen Pope, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyacın altını çizedi.

Göçmenlerin korunması için çözümlerin tartışılması gerektiğini belirten Pope, şunları söyledi:

Bu konferans, tehlikeli rotalarda daha fazla insan hayatının kaybını durdurmak ve hareket halindeki insanları korumak adına birleşik ve sürdürülebilir mekanizmaları tartışmak için kritik bir fırsat.

2024'te 100'e yakın göçmen öldü veya kayboldu

Düzensiz göçler nedeniyle "bir can kaybının yaşanmasının" dahi fazla olduğunu vurgulayan Pope, ölüm ve kaybolmalara ilişkin son kayıtların, güvenli ve düzenli yolları içeren kapsamlı bir yaklaşımın önemine işaret ettiğini kaydetti.

Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmenin kaybolduğunu ya da öldüğünü belirterek, bu rakamın 2023'ün aynı dönemine göre 2 katından daha fazla olduğunu söyledi.

"2023'ün sonunda 3 bin 41'e ulaştı"

Amy Pope, 2023'ün, 2016'nın ardından düzensiz göç açısından "en ölümcül yıl" olduğunun altını çizerek, "Akdeniz'de yıllık düzensiz göçmen ölüm ve kaybolma sayısı 2021'de 2 bin 48'den 2022'de 2 bin 411'e yükseldi. Bu rakam 2023 sonunda ise 3 bin 41'e ulaştı." dedi.

Düzensiz göç rotasında Afrika’dan Avrupa’ya geçişte varış ülkesi konumundaki İtalya, AB'yi de yanına alarak Afrika'ya yönelik kalkınma projelerini hayata geçirip hem Afrika ülkeleriyle iş birliğini artırmak hem de düzensiz göçmen gelişlerinin önüne geçmek istiyor.

Roma'da bugün yapılan İtalya-Afrika Zirvesi, bu hedeflerin üst düzeyde ele alınması açısından önem taşıyor.