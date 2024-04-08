2024'ün ilk Güneş tutulması gerçekleşti Meksika, ABD ve Kanada'da belirli yerler, yaklaşık 186 kilometre genişlikteki bir koridorda yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanık oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehri de bu gökyüzü olayını izleyen yerler arasındaydı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

8 Nisan'da, ABD'nin 13 eyaletindeki çok sayıda şehir ve kasabada, yılın ilk tam Güneş tutulması gözlemlenmeye başladı.

İnsanlar yılın ilk tam Güneş tutulmasını hayranlıkla izledi.

Güneş tutulması 186 kilometrelik alandan gözlemlendi

Türkiye saatine göre akşam 21.20'de meydana gelen bu olay, Meksika'dan ABD'ye ve Kanada'nın birçok böglesinde yaklaşık 186 kilometrelik bir yolu izlyor.

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebiliyor.

Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbondale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou, bu göz alıcı olayın şahit olunabileceği başlıca şehirler arasında yer alıyor.

Özel gözlüklerin kullanılması tavsiye ediliyor

Tutulmanın süresi bölgeden bölgeye değişiklik gösterirken, bazı yerlerde sadece birkaç saniye sürebilirken, diğer yerlerde dört dakikadan fazla sürebiliyor.

Güneşin doğrudan ışınlarına maruz kalmak göz sağlığı için tehlikeli olabileceğinden, bu göksel olaya şahitlik etmek isteyenlerin, ultraviyole ve kızılötesi ışınları filtreleyebilen, özel olarak sertifikalandırılmış Güneş tutulması gözlüklerini kullanmaları tavsiye ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)