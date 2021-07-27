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    Yunanistan'da orman yangını

    Atina yakınlarında çıkan yangın, yerleşim birimlerine tehdit oluşturmaya başladı. Bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 16:33
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    Yunanistan'da orman yangını

    Yunanistan'ın Sisam Adası'nda geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı.

    Son yangın, başkent Atina yakınlarındaki ormanda yaşandı.

    Orman yangının çıkış noktasının, Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesi'ne bağlı Stamata bölgesi olduğu belirtildi.

    KÖY BOŞALTILDI

    Öğle saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale için yangın noktasına sevk edildi.

    Yunanistan'da orman yangını ViDEO

    Yunanistan da orman yangını #1

    ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

    Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına; 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

    Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.

    Yunanistan da orman yangını #2

    TABLOYU ÖZETLEYEN AÇIKLAMA

    Belediye Başkanı Giannis Kalafatelis, "Durum çok zor" diyerek, tabloyu özetledi.

    Yunan polisi, yangın tehlikesi nedeniyle bölgeye yakın bazı güzergahlardan araç geçişine izin vermedi.

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