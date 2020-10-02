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    Mike Pence’in koronavirüs testi negatif çıktı

    ABD Başkanı Trump ile eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından kontrol amaçlı test yaptıran Pence’in sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı.
    • AA
    • 02.10.2020 - 15:26
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    Mike Pence’in koronavirüs testi negatif çıktı

    Beyaz Saray’da koronavirüs alarmı sürüyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, gözler ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çevrilmişti.

    NEGATİF ÇIKTI

    Mike Pence’in kontrol amaçlı yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı.

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