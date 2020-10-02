- Haberler
- Dünya Haberleri
- Mike Pence’in koronavirüs testi negatif çıktı
Mike Pence’in koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Trump ile eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından kontrol amaçlı test yaptıran Pence’in sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı.
- AA
- 02.10.2020 - 15:26
Beyaz Saray’da koronavirüs alarmı sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, gözler ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çevrilmişti.
NEGATİF ÇIKTI
Mike Pence’in kontrol amaçlı yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı.