21 yaşındaki model Madalny Davis, çitlerden düşerek yaşamını yitirdi

Avustralya'da manken ve makyaj sanatçısı 21 yaşındaki Madalny Davis, selfie çekinmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti.

21 yaşındaki manken ve makyaj sanatçısı Madalyn Davis, Avustralya gezisi sırasında selfie çekilmek için tırmandığı çitlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Nottinghamshire Live raporlarına göre, olayla ilgili soruşturma, Avustralya'nın yanı sıra düşüş nedeniyle birden çok yara aldığını tespit eden İngiltere'de de yapıldı.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE ALKOL TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada kanında yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol rastlanan genç kadının düşmesinde bu durumu önemli bir katkısı olduğu belirtildi.

GÜN DOĞUMUNDA FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEDİ

Soruşturmada sekiz kişilik bir grup güneşin doğuşunu izlemek için bu güzel noktaya gitmeye karar verdiklerini ve öncesinde bir partide alkol ve uyuşturucu tükettikleri öğrenildi.

Pazartesi günkü duruşmada tanıklar, grubun siteye girmek için bir çitin üzerinden tırmandığını ve ardından uçurumun kenarından aşağı doğru yürümeye devam ettiğini söyledi.