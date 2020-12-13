Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ, Irak ordusunun operasyon yaptığı bölgede yerleştirilen bir bombayı patlattı, patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesi yakınlarında Irak ordusunun operasyon düzenlediğini söyledi.

SIĞINAĞIN GİRİŞİNDEKİ BOMBAYI PATLATTILAR

Operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının kullandıkları bir sığınağa girerken bir bombanın patladığını ifade eden Kemal, bombanın daha önce sığınağın girişine yerleştirildiğini ifade etti.

BİR ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kemal, uzaktan kumandayla bombanın patlaması sonucu Irak ordusundan bir askerin öldüğünü iki askerin de yaralandığını aktardı. Olay üzerine bölgede operasyon genişletildi.

DEAŞ, KIRSALDA HALEN AKTİF

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.