23 Nisan Bayramı Kolombiya'da kutlandı Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de ve tüm dünyada kutlanıyor.

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının duraklarından biri de Güney Amerika ülkesi Kolombiya oldu.

Kolombiya'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Temsilciliği, Gimnasio Nuevo Okulu işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ülkenin en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Gimnasio Nuevo bünyesinde gerçekleştirilen kutlamaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

TMV Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, bayram ile ilgili açıklama yaparak, emperyalizme karşı Milli Mücadele'nin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Meclis tam bir demokratik müzakere kültürü ile Kurtuluş Savaşı'nı idare etti"

TBMM 23 Nisan 1920'de Ankara'da, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından açılmıştır. Bu dönemde İstanbul işgal altında olduğu için son Osmanlı Meclisinin Anadolu'ya geçebilen üyeleri ve Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından organize edilen bölgesel kongrelerden seçilen temsilcilerden oluşan meclis tam bir demokratik müzakere kültürü ile Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmiştir.

"Çocuklara armağan edilmesinin sembolik önemi büyük"

Tük milletinin bu tarihe çok önem verdiğini hatırlatan Buçukcu, Kolombiya'da 23 Nisan'ı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek duygularını şöyle aktardı: