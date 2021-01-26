25 MSB personeli, NATO misyonu kapsamında Irak'a gitti

Bakanlık, personelin NATO Irak misyonu çerçevesinde görev yapacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Irak Misyonu'nda görev yapmak üzere bu ülkeye personel gönderildiğini duyurdu.

MSB, konuya ilişkin fotoğrafa yer verdiği Twitter paylaşımında şöyle dedi:

"IRAK ORDUSUNA DESTEK İÇİN..."

"Askeri danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu kapsamında dost ve kardeş Irak ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti."

Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelin NATO Irak Misyonu'nda görev yapacağı belirtildi.