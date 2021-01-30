30 ABD helikopteri Dedeağaç'ı üs olarak kullanacak

ABD'nin Black Hawk saldırı helikopterlerinin, Yunanistan’ın Dimokritos Havalimanı’nı üs olarak kullanacağı belirtildi.

Yunanistan, bir yandan Türkiye ile istikşafi görüşmelerini sürdürüken, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi.

Yunanistan'ın ABD ile ortak tatbikat sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği bildirildi.

ABD'YE AİT 30 SALDIRI HELİKOPTERİ YUNANİSTAN'I ÜS OLARAK KULLANACAK

Sputnik'te yer alan habere göre; Batı Trakya bölgesinde bulunan Dedeağaç (Aleksandrupolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis’in yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD’ye ait 30’dan fazla ‘Black Hawk’ saldırı helikopterinin, Dimokritos Havalimanı’nı üs olarak kullanacağını belirtti.

AMERİKALI KOMUTANLAR İÇİN OFİS TALEBİ

Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağı ifade edildi. ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis’ten hangar, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.

YUNANİSTAN SİLAHLANMAYA AYIRDIĞI PAYI 5 KAT ARTIRDI

Atina yönetimi, 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın alan Yunanistan Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklamıştı.

Atina'nın, askeri harcama planı "son 11 yılın en yüksek düzeyine" ulaşmıştı.



