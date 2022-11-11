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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan temasları
- 11.11.2022 - 13:53
- Güncelleme : 11.11.2022 - 14:37
Özbekistan'ın Semerkant kenti, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.
Zirvede Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.
Bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye'nin tavrından bahseden Erdoğan, zirveye katılan liderlerle bir araya geldi.
Orban ile görüştü
Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen zirve sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.
İki liderin, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra küresel meseleleri ele aldıkları belirtiliyor.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti ViDEO
Dönem başkanlığı Özbekistan'a devredildi
Öte yandan zirvede, teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alındı.
AA'nın haberine göre, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredildi.