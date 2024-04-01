31 Mart yerel seçimlerinin dünyadaki yansımaları: Muhalefet şaşkına çevirdi Dünya çapındaki medya kuruluşları, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de oluşan tabloyu okurlarıyla paylaştı.

ensonhaber.com

31 Mart belediye seçimlerinde Türkiye genelindeki tablo şekillendi.

Ülke genelinde CHP yüzde 37,7'lik oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 35,4'lük oyun sahibi oldu.

Seçim sonuçları, uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip edildi.

BBC: Muhalefet şaşırttı

İngiltere merkezli BBC, "Muhalefet, tarihi zaferle şaşkına çevirdi" başlığını kullandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçlara ilişkin, "Bizim için bir dönüm noktası." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

Financial Times, büyükşehirlere dikkati çekti

Financial Times, Türkiye'nin beş büyük şehri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da CHP'nin adaylarının kazandığını belirtti.

İstanbul'da ve Ankara'da sırasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın koltuklarını koruduğu bilgisi paylaşıldı.

Bloomberg: CHP birinci çıktı

ABD merkezli Bloomberg, ana muhalefet partisi CHP'nin, belediye seçimlerinde birinci parti olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önde gelen büyükşehirlerinin CHP tarafından yönetileceğine dair gelişmeler paylaşıldı.

DW: Türk muhalefeti yükseldi

Almanya basınından Deutsche Welle (DW), "Türk muhalefeti yerel seçimlerde yükseldi." ifadesini kullandı.

Seçimlerde milyonlarca Türk seçmenin oyunun, Türkiye genelindeki tabloyu yeniden şekillendirdiğine dair notlara yer verildi.

Euronews: Muhalefet kilit şehirlerde önde

Euronews, Türk muhalefetinin İstanbul ve diğer kilit şehirlerde önde olduğunu aktardı.

Bir milyondan fazlası ilk kez seçmen olmak üzere yaklaşık 61 milyon kişinin, oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi.