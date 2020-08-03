HSBC, 35 bin çalışanını işten çıkarıyor

İngiliz bankası HSBC'nin, yüzde 65'lik kaybından sonra, daralma planı kapsamında 35 bin çalışanını işten çıkartmak için hazırlık yaptığı açıklandı.

Çok uluslu İngiliz bankası HSBC, Hong Kong'daki iç karışıklık ve sonrasında koronavirüs salgını nedeniye yılın ilk yarısında yüzde 65 kar kaybı açıklamıştı.

Kar kaybı raporunun ardından şubatta daralmaya ve yeniden yapılanmaya gitme kararı alan banka, 235 bin çalışanından 35 binini işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Vergi öncesi kar raporunda sadece 4.3 milyar dolar açıklayan HSBC'de, geçen yılın aynı döneminde gelir miktarı 12.4 milyar dolardı.

13 MİLYAR DOLAR GERİ ÖDEME ALAMAYABİLİR

Ayrıca bankanın, koronavirüs nedeniyle geri ödeme alamayacağı kredilerin miktarının 13 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Özellikle Asya'da çok aktif olan bankanın işten çıkarmalarının en az 1000'inin İngiltere'de gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD ŞUBELERİ AZALTILACAK

Bu kapsamda bireysel bankacılık ile varlık yönetimi birimlerinin birleştirileceği, Avrupa'daki hisse senedi işlemlerinde kesintiye gidileceği ve ABD şubelerinin azaltılacağı belirtildi.

Koronavirüsten kaynaklanan gelir baskısının sonucu olarak maliyetleri düşürme kararı alındığını söyleyen banka yönetimi, banka sermayesinin karın neredeyse tamamının elde edildiği Asya'ya taşınmasına devam edeceğini kaydedildi.