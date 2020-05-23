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    Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

    Görüşmede, koronavirüse ile mücadelede iş birliği konusu ele alındı.
    • AA
    • 23.05.2020 - 18:36
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    Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

    Türkiye'nin, uluslararası diplomasi trafiği sürüyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYİ GÖRÜŞTÜLER

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri, koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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