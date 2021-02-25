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Ermenistan'da sokaklar karıştı
Ermenistan'da darbe girişimi sonrası sokaklara inen Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.
- AA
- 25.02.2021 - 14:17
- Güncelleme : 25.02.2021 - 14:29
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu ve destekçilerine seslendi.
Dağlık Karabağ hezimeti sonrası Paşinyan'ın istifasını isteyenler de aynı bölgede toplanınca gerginlik yaşandı.
KAVGA ETTİLER
Karşılıklı sloganların atıldığı sokaklarda tekme tokat kavga edenler kameralara yansıdı.
Ermenistan sokakları karıştı VİDEO