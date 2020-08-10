5 bin 816 kişi, 2020'de ABD vatandaşlığından çıktı

ABD vatandaşlığından ayrılma trendinin artabileceğini belirten uzmanlar, bu konuda 3 Kasım seçimlerinin sonucunu işaret etti.

Koronavirüs salgını kaynaklı 5 milyondan fazla vaka ve 165 bini aşkın ölümün yaşandığı ABD'de halk, ülke vatandaşlığından ayrılıyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede siyasi gerilim artıyor. ABD'deki siyasi durum da, vatandaşlıktan çıkma konusunda önemli bir rol oynuyor.

5 BİN 816 AMERİKALI VATANDAŞLIKTAN AYRILDI

New York merkezli Bambridge Accountants şirketinin yaptığı araştırmaya göre, 5 bin 816 Amerikalı, 2020 yılının ilk 6 ayında kendi ülkesinin vatandaşlığından vazgeçti.

Geçtiğimiz yıl bu sayının 2 bin 72 olduğu kaydedildi. Firma, konuyla ilgili olarak ABD hükümeti tarafından her üç ayda bir yayınlanan halka açık verileri incelediğini söyledi.

"HER ŞEYDEN BIKTILAR"

Şirketin ortağı Alistair Bambridge, CNN International'a yaptığı açıklamada, "Bunlar çoğunlukla her şeyden bıkmış kişiler. Gördüğümüz şey; insanlar, Başkan Donald Trump yönetiminin koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemi ve şu anda ABD'deki politikalardan bıktı." dedi.

Alistair Bambridge'e göre vatandaşlıktan vazgeçen pek çok insan, günümüzün ABD'deki mevcut siyasi ikliminden memnun olmadıklarından şikayet ederken, kararlarının bir başka nedenini de genellikle vergiler oluşturuyor.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKMAK İÇİN 2 BİN 350 DOLAR ÖDEME ŞARTI

Bambridge, yurtdışında yaşayan ABD vatandaşlarının her yıl vergi beyannamesi vermeleri, yabancı banka hesaplarını, yatırımlarını ve emekli maaşlarını bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Bu vatandaşlar bin 200 dolarlık teşvik çeki ve her çocuk için 500 dolar talep edebiliyor olsalar da, çoğu kişi için yıllık ABD vergi bildiriminin çok fazla olduğu ifade edildi.

Vatandaşlıktan vazgeçmek isteyen Amerikalılar, 2 bin 350 dolar ödemekle yükümlüler ve Amerika'da değillerse bile bulundukları ülkelerdeki ABD elçiliğine şahsen başvurmak zorundalar.

"ÇOĞU İNSAN KASIM SEÇİMLERİNİ BEKLİYOR"

ABD vatandaşlığından vazgeçmenin getirdiği risklere rağmen Bambridge, bu trendin yükselmeye devam edeceğini öngörerek, şunları söyledi:

"Çoğu insan, neler olacağını görmek için kasım seçimini bekliyor. Başkan Trump yeniden seçilirse, vatandaşlıklarından vazgeçmeye karar verecek başka bir insan dalgası olacağına inanıyoruz."

YENİ ZELANDA SEÇENEĞİ

Yeni Zelanda basınında yer alan haberlerde, ABD vatandaşlığından çıkan ya da çıkmak isteyenlerin Yeni Zelanda göçmenlik sitesini ziyaret oranının yüzde 160 arttığı belirtildi.

Yeni Zelanda, koronavirüs salgınını kontrol altında tutmayı başardığını duyurmuştu.

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