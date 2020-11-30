5 ülkeden Akdeniz'de ortak askeri tatbikat

Mısır, GKRY, BAE, Yunanistan ve Fransa, İskenderiye açıklarında 6 Aralık'a kadar devam edecek tatbikata başladı.

Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin bölgedeki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeler askeri tatbikat için harekete geçti.

Mısır, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Fransa orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

6 ARALIK'A KADAR TATBİKAT YAPILACAK

GKRY Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın 6 Aralık'a kadar süreceği kaydedildi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Askeri tatbikatla ilgili "Savunma ve operasyonel iş birliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

3 AŞAMALI TATBİKAT

Üç ayrı aşamadan oluşan tatbikatta arama-kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları gerçekleştirilecek.