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    5+5 askeri komite görüşmeleri Cenevre'de başladı

    Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, görüşmelerden Libya'da tam ve kalıcı bir ateşkes çıkmasını umduklarını belirtti.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 12:09
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    5+5 askeri komite görüşmeleri Cenevre'de başladı

    Libya'da kalıcı barış için müzakereler devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya temsilciliği, Libya'daki tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu.

    ASKERİ YETKİLİLER KATILDI

    Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmelere, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Hafter destekli milislerden 5'er üst düzey askeri yetkili katıldı.

    Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, toplantının Milletler Sarayı'nda (Palais des Nations) başladığı kaydedildi.

    "TAM KALICI ATEŞKES İÇİN..."

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Turco Williams ve UNSMIL Başkanı Stephanie Williams da toplantıda hazır bulundu.

    Müzakereler, 24 Ekim'e kadar devam edecek. Konuyla ilgili UNSMIL'den, "Görüşmelerin Libya genelinde tam ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çözülmemiş tüm sorunlara bir çözüm getirmesini umuyoruz." açıklaması yapıldı.

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