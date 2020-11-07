ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın çocuklarıyla ilgili merak edilenler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın çocuklarının hayatları tartışmalara neden olmuştu. Biden'ın ailesine daha yakından bakalım.

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ABD'deki başkanlık seçimleri bitti.

Seçimden önce geçmişi, ailesi ve çocuklarıyla birçok kez gündeme gelen Joe Biden, istediğini aldı ve başkanlığı kazandı.

Joe Biden, kendisi ve vaatleri dışında çocuklarıyla da birçok kez gündem olmuş ve tartışma yaratmıştı.

Biz de sizler için Joe Biden'ın ailesini yakın mercek altına aldık ve ABD'nin yeni başkanının çocuklarıyla ilgili bilinmeyenleri derledik.

İşte O Biden ailesi...

HUNTER BIDEN

-Joe Biden’ın ölen eşinden olan oğlu Hunter Biden (kendi yatırım danışmanlığı şirketi var), Trump tarafından 2016 ABD seçimleri sırasında Ukrayna ile iş birliği yapmakla suçlandı.

-2006-2009 yıllarında ABD Ulusal Demiryolu Yolcu Şirketi Amtrak direktörlük yaptı.

-Yıllarca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti.





ASHLEY BIDEN

-39 yaşında, evli.

-2009 yılında Ashley Biden’ın arkadaşı New York Post’a, Ashley Biden’ın kokain kullanırken çekilen görüntülerini satmak için 2 milyon dolar istedi. Pazarlık sonucu 400 bin dolara anlaşıldı ama new york post videoyu yayınlamaktan vazgeçti ve olayı yazarak anlattı.

-Ashley Biden 1999 yılında esrar bulundurmaktan tutuklandı.





BEAU BİDEN

-Delaware Başsavcısı olan Biden, Amerikan siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

-2016'da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlasa da bu durum gerçekleşmedi.

-2008'de Irak'ta bir yıl süreyle yüzbaşı olarak görev yaptı.

-Beyin kanserine yenilerek 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında öldü.