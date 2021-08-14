Ülkenin güneybatısındaki bölgelerde yağışlar, sel baskınlarını tetikledi. Evler zarar görürken, ulaşım kesintiye uğradı. Bir kişinin hayatını kaybettiği selde kayıp 2 kişi aranıyor.

Asya kıtasında son dönemde etkisini gösteren şiddetli yağış ve bunun sonucunda meydana gelen sel felaketi bu kez Japonya'da yaşandı.

Güneydeki Kurume kentinde nehirler taştı. Çamurlu su her yeri kaplarken, ekipler mahsur kalanları botlarla kurtardı.

4 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Japonya Meteoroloji Ajansı, ilerleyen günlerde daha fazla yağışın beklendiğini duyurdu. Kyushu bölgesindeki şiddetli yağış ve toprak kayması uyarıları, Hiroşima da dahil olmak üzere Japonya'nın diğer bölgelerine doğru genişletildi.

Nagazaki'ye bağlı Unzen şehrinde 4 kişi toprak altında kaldı. Bunlardan biri hayatını kaybederken, diğerinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Japonya'da sel felaketi ViDEO

EVLER HASAR ALDI

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hiroşima'da cuma günü yaşanan toprak kaymasında bir kişi ciddi şekilde yaralanmıştı.

Associated Press'in haberine göre, ülke genelinde onlarca evin sellerden zarar gördüğü, yollarda çökme meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

1,4 MİLYON İÇİN KRİTİK UYARI

Yetkililer, Kyushu ve Hiroşima'nın bazı bölgeleri için yaklaşık 1,4 milyon insanı ilgilendiren en yüksek düzeyde afet uyarısı yayınladı. Ancak tahliyenin zorunlu olmadığı aktarıldı.

Nagazaki'nin bazı bölgelerine son 48 saat içinde yaklaşık 500 milimetre yağmur yağdı ve ağustos ayı ortalaması aşıldı. Yetkililer, bölgede sağanak yağışların süreceğini tahmin ediyor.

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