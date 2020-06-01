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Japonya'da deprem
Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 01.06.2020 - 01:56
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5.3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi.
ÇEVRE EYALETLERDE DE HİSSEDİLDİ
Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.