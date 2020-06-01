Dolar
6.8129
-0.1084%
Euro
7.5469
-0.2524%
Altın
1738.65
0.5395%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
380.974
0.458%
Bitcoin
64466.47
0.3558%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    Japonya'da deprem

    Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 01.06.2020 - 01:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Japonya'da deprem

    Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5.3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi.

    ÇEVRE EYALETLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.

    Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

    Görüş Bildir