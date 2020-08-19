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    İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

    Savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 06:23
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    İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

    İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait mevziye 5 roketle saldırı gerçekleştirdi.

    BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU

    Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu.

    İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu VİDEO


    İsrail savaş uçakları Gazze yi vurdu #1

    İsrail savaş uçakları Gazze yi vurdu #2

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