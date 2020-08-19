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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi vurdu.
- İHA
- 19.08.2020 - 06:23
İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait mevziye 5 roketle saldırı gerçekleştirdi.
BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU
Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu.
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu VİDEO