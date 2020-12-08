Bugün İtalya'da yağan yağışlar sonucunda, Venedik şehrini su bastı. İnsanlar zor anlar yaşadı.

İtalya'da bugün şiddetli yağışlar kendini gösterdi. Yağışlar sonucunda ülkenin birçok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VENEDİK SULAR ALTINDA

Yağışlardan en çok etkilenen şehir ise Venedik oldu. Şehrin birçok noktası yoğun yağış altında kalırken ünlü San Marco Meydanı'nı su bastı.

Sular altında kalan ülkeden turistler ayrılmaya başladı. Bölgede ekipler halkı belirli aralıklarla uyarıyor.

Venedik sular altında kaldı İZLE

