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Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirdiği bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir Irak askeri öldüğü, dört askeri ise yaralandı.