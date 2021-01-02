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    Kerkük'te DEAŞ saldırısı

    Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirdiği bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir Irak askeri öldüğü, dört askeri ise yaralandı.
    • AA
    • 02.01.2021 - 02:33
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    Kerkük'te DEAŞ saldırısı

    Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir askeri aracın yoldan geçtiği sırada bombalı saldırıya maruz kaldığını söyledi.

    UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATTILAR

    Saldırının terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri bombanın askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını aktardı.

    1 ASKER ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI

    Nuri, saldırı sonucu bir Irak askerinin öldüğünü, dört askerin ise yaralandığını ifade etti.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Saldırıdan sonra patlamanın meydana geldiği Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini kaydetti.

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