Göstericiler, koronavirüsle mücadeledeki başarısızlığı ve yolsuzluk davası nedeniyle Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Binlerce gösterici ülkenin çeşitli kentlerinde Netanyahu'nun istifasını istedi.

Batı Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki Kaysariyye kentlerinde meşaleler ve pankartlar taşıyan binlerce gösterici, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak başbakanın görevi bırakmasını talep etti.

NETANYAHU'YA KORONA TEPKİSİ

Resmi Kan yayın kuruluşunun haberine göre Netanyahu'nun evinin önünde toplanan protestocu gruplar, yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesindeki habere göre, İsrail polisi göstericilerden 13 kişiyi gözaltına aldı. Tel Aviv kentinin birçok köprü ve kavşaklarında toplanan göstericiler trafiği kapatarak Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri FOTO GALERi

25 HAFTADIR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kuzeydeki Kaysariyye kentinde Netanyahu'nun evi önünde toplanan göstericiler "Karanlıktan kurtulmak için geldik" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'de yaklaşık 25 haftadır aralıksız düzenlenen haftalık cumartesi gösterilerinde sokaklara çıkan İsrailliler, hükümetin koronavirüs krizini kötü yönettiğini söyleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya zorluyor.