ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamaları

Bağımsızlığının 245’inci yıl dönümü, birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ABD'de her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü’nün 245’inci yıl dönümünde, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yüzlerce vatandaş ABD Kongresi, Washington Anıtı ile Lincoln Anıtı arasındaki büyük alanda bir araya geldi.

Lincoln Anıtı, havanın da kararması ile 20 dakika süren havai fişek gösterisine sahne oldu.

NEHİR KIYISI VE GÖKDELENLERİN ÇATILARI DOLDU

New York'taki kutlamaların merkezi Doğu Nehri oldu.

Hem Manhattan kıyısı ve Queens kıyısı hem nehri gören gökdelenlerin çatıları Macy's mağazaları tarafından her yıl düzenlenen havai fişek gösterisini izlemek isteyen milyonlarca kişi tarafından dolduruldu.

BARBEKÜ PARTİSİ VERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray bahçesinde Amerikalı askerler ve ailelerini ağırladı.

Aileler için barbekü partisi veren Biden yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini, ancak aşılama çalışmaları sayesinde ülkenin normale dönmeye başladığını vurguladı.

“SAVAŞIN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMEZ”

Biden, konuşmasına şu ifadeler ile devam etti:

"Bugün tüm ülkede şunu güvenle söyleyebiliriz, Amerika hep birlikte geri dönüyor. 245 yıl önce bugün uzaklardaki bir kraldan bağımsızlık ilan ettik. Bugün ise ölümcül bir virüsten bağımsızlık ilan etmeye hiç olmadığı kadar yakınız. Ancak bu, Kovid-19'a karşı savaşın bittiği anlamına gelmez. Yapacak daha çok işimiz var.





“NE YAPARSAK BİRLİKTE YAPMALIYIZ”

Hep birlikte virüsü yeniyoruz. Hep birlikte ekonomimize nefes aldırıyoruz. Hep birlikte insanlarımızı bölünmeden ve umutsuzluktan kurtarıyoruz. Ne yaparsak birlikte yapmalıyız.”