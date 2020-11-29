- Haberler
- Dünya Haberleri
- İdlib'de bombalı saldırı
İdlib'de bombalı saldırı
İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 29.11.2020 - 19:32
Suriye'nin İdlib kentinin batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığını belirtti.
Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, yaralıları hastaneye sevk etti.