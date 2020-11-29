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    İdlib'de bombalı saldırı

    İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 19:32
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    İdlib'de bombalı saldırı

    Suriye'nin İdlib kentinin batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

    1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığını belirtti.

    Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, yaralıları hastaneye sevk etti.

    İdlib de bombalı saldırı #1

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