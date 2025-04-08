7.68 milyar dolarlık iş birliği: Fransa ve Mısır'ın yeşil hidrojen planı

AA

Mısır ile Fransa, üç aşamada gerçekleştirilecek yeşil hidrojen tesisi kurulması ve işletilmesine yönelik 7,68 milyar dolar değerinde iş birliği anlaşma imzaladı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mısır'ın başkenti Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 'iki ülke arasındaki güçlü stratejik iş birliği kapsamında' yeşil hidrojen tesisi kurulması için anlaşma imzalandığı belirtildi.

MAALİYETİN YAKLAŞIK 7,68 MİLYAR DOLAR OLACAĞI KAYDEDİLDİ

Açıklamada, Süveyş Körfezi'nin batı kıyısında yer alan Ras Şukayr bölgesinde, amonyak dahil yeşil hidrojen ve türevlerini üretmek üzere entegre bir tesisin geliştirilmesi, finansmanı, inşası ve işletilmesi için bir işbirliği anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.

Anlaşmanın 'Kızıldeniz Limanları Genel Kurumu ile Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu arasında Fransız EDF Renewables şirketi ile Mısır/Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Zero Waste şirketinden oluşan Yeşil Yakıt İttifakı ortaklığıyla' imzalandığına işaret edilen açıklamada, yılda 1 milyon ton üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenen projenin üç aşamasının yatırım maliyetinin yaklaşık 7,68 milyar dolara ulaşacağı ve proje şirketi tarafından finanse edileceği aktarıldı.

İMZA TÖRENİNE ŞU İSİMLER KATILDI:

Açıklamada, anlaşmanın imza töreninde Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir, Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud İsmet, ve Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

Anlaşmayı Kızıldeniz Limanlar Kurumu Başkanı Muhammed Abdurrahim, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı İhab İsmail, Zero Waste Yönetim Kurulu Başkanı Amr es-Savvaf ve EDF Renewables Şirketi Müdürü Beatrice Buffon imzaladı.