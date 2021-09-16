Çin'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Asya ülkesinde şiddetli deprem meydana geldi. Sarsıntının bilançosu 3 ölü, 60 yaralı şeklinde açıklandı. Yüzlerce ev hasar görürken, elektrik kesintileri yaşandı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti, depremle sarıldı.

Eyalete bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde, yerel saatle 04.33'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 ÖLÜ, 60 YARALI

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 can kaybı yaşanırken, 60 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

EVLER HASAR ALDI

700'den fazla evin hasar gördüğü depremde, şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi. Yerel yetkililer, depremden etkilenen 6 bin 900'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

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MADENCİLERİN TAHLİYE EDİLMESİ EMRİ

Demiryolu yetkililerine göre, Luzhou yüksek hızlı tren istasyonu kapatılırken, tüm kömür madenlerine yer altı operasyonlarını durdurma ve madencileri tahliye etme emri verildi.

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(Foto: AP)

