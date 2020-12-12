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    Brezilya'da 'atlı' soygun

    Brezilya'da kimliği belirsiz iki soyguncu at üstünde geldikleri marketi soyarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 18:13
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 18:20
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    Brezilya'da 'atlı' soygun

    Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde kimliği belirsiz iki kişi soyguna at üstünde geldi.

    Soyguncular, at üstünde geldikleri marketi soyarak kayıplara karıştı. Marketin dışında bulunan güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen görüntülerde, soyguncuların maskeli ve silahlı olduğu görülürken, soygun sonrasında ata binerek olay yerinden hızla kaçtılar.

    ORMANLIK VE ÇALILIK ALANLARI KULLANARAK KAÇTILAR İDDİASI

    Yetkililer, soyguncuların ormanlık ve çalılık alanları kullanarak kolayca kaçabilmek için soygun aracı olarak atı tercih ettiklerini öne sürüldü.

    Brezilya'da 'atlı' soygun- İZLE

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