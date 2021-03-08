New York Times'tan, hamburger tükenmek üzere mi sorusu

ABD merkezli gazete, Bill Gates'in açıklamalarını gündeme getirerek, etli yiyeceklerin geleceğini sorguladı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz ay iklim değişikliği konusunda dikkat çeken ifadeler kullanmış, yapay et fikrini ortaya atmıştı.

İnovasyonun her ülke için emisyonları azaltmayı veya önlemeyi daha ucuz hale getireceğini savunan Gates, "En yoksul 80 ülkenin yapay et yiyeceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 yapay sığır etine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı lezzet alabilirsiniz. Tadı zamanla daha da iyileştirilecektir." şeklinde konuşmuştu.

'BURGER YOK OLACAK' ENDİŞESİ

New York Times gazetesinde yer alan "Burger tükenmek üzere mi?" başlıklı köşe yazısında, Bill Gates'in görüşlerine atıfta bulunuldu.

Amerikalı milyarderin etsiz köfteler gibi konularda önerilerini sunduğu anımsatıldı. Yazıda, "Gelecek bu: etsiz değil ama daha az etli." ifadesine yer verildi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ TETİKLİYOR"

Ancak bu durumun yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği kaydedildi. Ayrıca hayvancılığın iklim değişikliğini tetikleyen etkenlerden biri olduğu dile getirildi.

"İNEKLER, KÜRESEL ISINMADAN SORUMLU"

Bill Gates, 2019 yılında CNN International'da katıldığı bir programda, "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var." ifadelerini kullanmıştı.

Gates, ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmada payı olduğunu dile getirmiş, bu durumun önemli bir sorun olduğu görüşünü paylaşmıştı.