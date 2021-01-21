Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında, 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem dalgaları, ABD'ye ulaştı.

Endonezya'da, Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 154 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

TSUNMAİ ALARMI VERİLMEDİ

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Sarsıntı, Filipinler'de hissedildi. Filipinler Volkanbilim ve Sismoloji Enstitüsü, depremi "güçlü" olarak tanımladı.

DEPREM DALGALARI ABD'YE ULAŞTI

Jeolog Wendy Bohon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem dalgalarının ABD'nin doğu sahillerine ulaştığını bildirdi.

Bohon, halktan depremden etkilenip etkilenmediklerini öğrenmek için sismik istasyonları kontrol etmesini istedi.

2018'DE 7.5 İLE SALLANDI

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.