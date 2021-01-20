AB: 4 yılın ardından Avrupa'nın Beyaz Saray'da bir dostu var

AB: 4 yılın ardından Avrupa'nın Beyaz Saray'da bir dostu var

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturacak olmasını "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" ifadeleriyle değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğunda son saatlerini geçiriyor.

Bu akşam yerel saatle 19.30'da başlaması beklenen yemin töreniyle Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı olacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni başkandan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ARTIK BEYAZ SARAY'DA DOSTUMUZ VAR"

Leyen, Biden'ı kastederek "Uzun 4 yılın ardından Beyaz Saray'da bir dostumuz var." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE UYARI

6 Ocak'taki ABD Kongresi baskının ardından Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını da memnuniyetle karşıladığını belirten Ursula von der Leyen, şirketlerin kanuna göre hareket etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Von der Leyen, "Ancak bu kararlar hukuka ve kurallara uygun olarak alınmalı... Silikon Vadisi CEO'larının keyfi kararlarına bağlı olarak değil." dedi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NA DÖNÜŞ

Biden hükümeti sayesinde ABD'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) koronavirüsle mücadele çabalarına yeniden ortak olmasını umduğunu belirten Von der Leyen, Paris İklim Anlaşması'na da değindi.

ABD'nin yeniden anlaşmaya dahil olmasının transatlantik ilişkiler için güçlü bir başlangıç noktası olacağını vurgulayan Von der Leyen, Biden ile daha görevinin ilk gününden iklim değişikliği konusunda temaslara başlamaya hazır olduklarını duyurdu.