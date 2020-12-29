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    AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak

    Avrupa Birliği (AB), BioNTech ile Pfizer'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.12.2020 - 21:25
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    AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, BioNTech-Pfizer aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesine vardıklarını belirterek, alınacak ek 100 milyonla bu aşıdan 300 milyon doza sahip olacaklarını duyurdu.

    Von der Leyen, AB'nin yakında diğer aşı üreticilerinden de aşı almaya başlayacağını aktardı.

    ANLAŞMA 300 MİLYON DOZ OLARAK YAPILDI

    AB, BioNTech-Pfizer ile 200 milyon doz ve ilave 100 milyon doz opsiyonlu olmak üzere satın alım anlaşması yapmıştı.

    BioNTech-Pfizer 200 milyon dozu Eylül 2021'e kadar AB'ye teslim etmeyi taahhüt etmişti.

    AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak #1

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