AB, Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.

AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından Bosna Hersek ile ilgili bir açıklama yaptı.

"AB yolunda ileriye doğru atılmış önemli bir adım"

"Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)