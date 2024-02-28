AB, gaz ihalesinde talebin 3 katı teklif aldı Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğalgaz alımı için kurulan platform çerçevesinde düzenlenen ihaleye tedarikçilerden talebin 3 katı kadar teklif geldiğini duyurdu.

AA

AB Komisyonu, ortak doğal gaz satın alma ihalesi kapsamında uluslararası tedarikçilerden gelen tekliflere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Enerji Platformu kapsamında orta vadeli gaz alımına yönelik ilk ihalenin dün gece sona erdiği belirtilerek, "Avrupalı tüketicilerin talebine yanıt vermek amacıyla toplam 97,4 milyar metreküp gaz hacmine yönelik teklifler alındı." denildi.

3 katı teklif alındı

Mekanizma aracılığıyla 19 şirketten yaklaşık 34 milyar metreküplük gaz talebi toplandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçilerden, talep edilen gaz hacminin 3 katı kadar teklif geldiği ve şirketlerin eşleşen tedarikçilerle sözleşme müzakere edeceği bilgisi verildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketiyordu.

Savaş enerji krizine yol açtı

Rusya, yüzde 40'lık payla AB'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaydı.

Savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının büyük ölçüde azalmasıyla enerji krizi başladı.

AB, doğal gazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya, tüketimi düşürmeye ve tedarikçilerini çeşitlendirmeye yönelik önlemler aldı.

Son dönemde Avrupa'da gaz fiyatları savaş öncesindeki seviyelere geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)