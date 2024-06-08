AB, göçmenleri geri gönderecek: Suriye'de durum iyileşti Suriyeli göçmenleri sınır dışı etmeyi hedefleyen AB ülkeleri, güvenli bölgeler oluşturulmasını istiyor. Suriye'de durumun iyileşmekte olduğuna işaret edildi.

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Suriye'de iç savaştan kaçarak Avrupa devletleri dahil olmak üzere birçok farklı ülkeye giden göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili planlar yapılıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, Suriyeli göçmenleri sınır dışı etmenin yollarını arıyor.

AB üyesi 7 ülke Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, İtalya, Malta ve Polonya, bu kapsamda birtakım planları çoktan dillendirmeye başladı bile.

Güvenli bölge teklifi

Söz konusu ülkeler, öncelikle Suriye'de güvenli bölgeler ilan edilmesi gerektiğini, ardından Suriyeli göçmenlerin bu bölgelere gönderilmesinin gerekliliğini vurguluyor.

27 üyeli blok, yıllar süren görüşmelerin ardından, göç ve sığınmacı politikalarında kapsamlı değişikliğe onay verdi. Daha sıkı sınır kontrolleri ve blok üyeleri arasında sorumluluk paylaşımına ilişkin plan yürürlüğe girdi.

Göçmenleri Avrupa'dan çıkarmak istiyorlar

Adı geçen 7 ülke, düzensiz göçmenlerle başa çıkmak için yeni yollar aranmasını istiyor. Göçmenlerin üçüncü ülkelere de sınır dışı işlemleri dahil Avrupa'dan çıkarılmasını istiyorlar.

Suriye'de durum iyileşiyor

Bu ülkeler, 13 yıllık çatışmanın ardından Suriye'de durumun iyileşmekte olduğunu ve güvenlik şartlarının yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyor.

Yapılan açıklamalarda, "Suriye konusunda Avrupa Birliği'nin duruşunun yeniden tanımlamasının vakti geldi." denildi.

"Suriyelileri geri göndermenin koşullarını sağlamalıyız"

Beşar Esad yönetimindeki Suriye'de istikrarın henüz tam olarak sağlanmadığı belirtilerek, diğer taraftan Suriyeli göçmenlerin geri dönmesini sağlayacak koşulların sağlanması için tüm tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizildi.

AB göç reformu

Yeni Göç ve Sığınma Paktı olarak adlandırılan AB göç reformu, 8 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışılan bir yönetmelikti.

Varılan mutabakata göre sığınmacılar, AB'ye varışlarından itibaren kısa sürede tespit edilecek. Bilgileri, AB veri tabanında saklanacak. Bu yöndem, bir göçmenin risk oluşturup oluşturmayacağını ve kıtada kalmasına izin verilme şansını belirlemek üzere tasarlandı.

Kriz durumlarında ortak karar alacaklar

Göçmenlerin ilk ulaştığı ülkeler, belirli sayıda sığınmacıyı diğer AB üye ülkelerine yerleştirebilecek.

Bir AB ülkesi, göçmen yüküne çok fazla maruz kaldığını düşünürse, daha fazla dayanışma talep edebilecek. Kriz durumlarında ise 27 üye ülke ortak karar alacak.