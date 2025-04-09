AB ile Ukrayna arasında stratejik önemde 5 anlaşmaya imza atıldı

İHA

AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi'nin 10. Toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi..

Toplantı, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

STRATEJİK ÖNEMDE 5 ANLAŞMA

Toplantının ardından Ukrayna ile ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için stratejik önemde beş anlaşmaya imza atıldı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Nadia Calvino’nun da katılımıyla, Ukrayna’nın enerji ve kritik altyapısının yeniden inşasına yardımcı olmak amacıyla 300 milyon euro sağlanmasına yönelik üç anlaşma imzalandı.

300 MİLYON EURO FİNANSMAN

Anlaşmalar çerçevesinde merkezi ısıtma sistemleri ve enerji verimliliğin artırılmasına yatırım amacıyla 100 milyon euro, su temini ve atık su yönetiminin iyileştirilmesine yönelik projeler için 100 milyon euro ve su ısıtma ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası ile eğitim, sağlık ve konut alanlarındaki temel sosyal hizmetlerin modernizasyonu için 100 milyon euro finansman sağlanmasının planlandığı duyuruldu.

Brüksel ve Kiev arasında ayrıca Ukrayna’nın AB ile uzay ve sağlık hizmetleri alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik iki anlaşmaya daha imza atıldı.

"BU İŞ BİRLİĞİ, ÜLKENİN EKONOMİSİNİN TOPARLANMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Ukrayna’nın AB uzay programlarına katılımına ilişkin anlaşmanın Ukrayna’da uzay teknolojilerinin gelişimini teşvik edeceğini söyledi. Shmyhal, "Bu iş birliği, Ukraynalı işletmelerin Avrupa uzay pazarına entegre olmasına yardımcı olacak ve ülkenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Shmyhal, Ukrayna’nın tıbbi koruyucu ekipmanlara yönelik Ortak Tedarik Anlaşması’na katılımına ilişkin bir anlaşma da imzalandığını ve bu anlaşmanın ise Ukrayna'nın tıbbi ürünleri daha iyi şartlarda, daha hızlı ve istikrarlı miktarda temin etmesine imkan sağlayacağını ifade etti.