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    AB Komisyonu Başkanı Leyen'in ekibindeki kişi koronavirüse yakalandı

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.
    • AA
    • 15.10.2020 - 17:41
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 17:41
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    AB Komisyonu Başkanı Leyen'in ekibindeki kişi koronavirüse yakalandı

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

     

     

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    AB Komisyonu Başkanı Leyen in ekibindeki kişi koronavirüse yakalandı #1

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