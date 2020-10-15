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- AB Komisyonu Başkanı Leyen'in ekibindeki kişi koronavirüse yakalandı
AB Komisyonu Başkanı Leyen'in ekibindeki kişi koronavirüse yakalandı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.
- AA
- 15.10.2020 - 17:41
- Güncelleme : 15.10.2020 - 17:41
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.
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