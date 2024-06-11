AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna'yla katılım müzakerelerine başlamalıyız Ursula von der Leyen, "AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'in bloğa üyeliğini desteklediğini söyledi.

Leyen'e göre Ukrayna, gerekli tüm adımları yerine getirdi ve haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerekiyor.

Von der Leyen, Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Harkiv, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir." dedi.

"Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlanmalı"

Ukrayna'nın belirlenen tüm adımları yerine getirdiğini söyleyen von der Leyen, şöyle dedi:

İşte bu nedenle AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz.

1,5 milyar euroyu Kiev için kullanacaklar

Von der Leyen, Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1,5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.

Yüzde 90'ı savunmaya, yüzde 10'u yeniden inşaya harcanacak

Söz konusu miktarın yüzde 90'ının savunmaya, yüzde 10'unun da yeniden inşaya harcanacağını kaydeden von der Leyen, İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunun tartışılacağını ifade etti.

İlave 1,9 milyar euroluk destek verecekler

Von der Leyen, AB'nin ayrıca haziran sonuna kadar Ukrayna'ya ilave 1,9 milyar euroluk destek sağlayacağını duyurdu.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)