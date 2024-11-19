AB Komisyonu Başkanı'ndan Ukrayna-Rusya savaşının binince gününe ilişkin mesaj

AA

Rusya ve Ukrayna arasında savaş 1000. gününde...

Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüntülü mesaj yayınlayarak Ukrayna'ya sonuna kadar destek taahhüdünde bulundu.

"AVRUPA VE BATI DESTEĞİNİN AKMAYA DEVAM EDECEĞİNDEN EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Ursula von der Leyen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

1000 gün önce Rusya, Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştı ve 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi ve kahramanların fedakarlığı nedeniyle kaybediyor. Bugün bir yas günü, ama aynı zamanda bir vaat günü. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda durmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Avrupa ve Batı desteğinin akmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz.

Von der Leyen, kış mevsiminin Ukrayna halkı için "korkutucu" olabileceğine vurgu yaparak, "Ancak gerçek dostlar fırtınalı günlerde ortaya çıkar. Avrupa sizin gerçek dostunuzdur, özgürlüğünüzdür, özgürlüğümüzdür ve Birliğimiz sizin yuvanızdır." sözlerini sarf etti.

AB'DEN UKRAYNA'YA 88 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE DESTEK

AB Komisyonu verilerine göre 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta AB Ukrayna'ya 88 milyar euronun üzerine finansal, insani ve askeri destek sağladı.

Rusya'ya karşı toplam 14 yaptırım paketi kabul eden AB, savaştan kaçan 4,2 milyon kadar Ukraynalıya oturum, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında hizmet sağlamaya devam ediyor.