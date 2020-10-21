AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

Charles Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a çatışmalardan endişe duyduğunu aktardı. Michel, "Dış müdahaleler kabul edilemez" dedi.

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, soluğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü.

BRÜKSEL'DE GÖRÜŞTÜLER

Michel Brüksel'deki görüşmenin ardından sosyal medyadaki paylaşımında, "Dağlık Karabağ'daki şiddetin durması gerektiğini" kaydetti.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Sarkisyan'a büyük insani sonuçları olan çatışmalardan derin endişe duyduğunu tekrarladığını aktaran Michel, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkese bağlı kalması, müzakerelere geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Michel ayrıca dış müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sarkisyan, Brüksel'de bugün ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.