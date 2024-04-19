AB Konseyi Başkanı Michel: Putin'den korkmuyoruz Charles Michel, Donald Trump'ın yardım konusundaki eleştirilerini reddetti. Michel, "Putin'den korkmayın. Biz korkmuyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusundaki eleştirisine tepki gösterdi.

Trump, AB'nin Ukrayna'ya yardımlarının az olduğunu söylüyor.

Bu eleştiriyi kabul etmeyen Michel, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korkmaması gerektiğini söyledi. Michel, kendilerinin Rus liderden çekinmediğini anlattı.

Trump'a yanıt: Putin'den korkmuyoruz

Michel, X hesabından, Trump'ın Ukrayna'ya asıl yardım etmesi gerekenin ABD değil Avrupa olduğu yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Trump'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda Michel, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den korkmayın. Biz korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam yardım tutarı 143 milyar euro

Michel, AB'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar yaptığı yardımların toplamının 143 milyar euro değerinde olduğunu belirtti.

Trump'ın Avrupa'dan beklentisi: Daha fazla para verin

Trump, "Avrupa, neden Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazla para vermiyor?" ifadesini kullanmış, ABD ile Ukrayna arasında bir okyanus varken savaşın Avrupa kıtasında sürdüğüne dikkati çekmişti.