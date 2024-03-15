AB Konseyi Başkanı Michel, seçim bitmeden mesaj paylaştı: Ezici zaferinden dolayı Putin'i kutlarım Rusya'daki seçimleri tiye almak isteyen Michel, "Bugün başlayan seçimlerde kazandığı ezici zaferinden dolayı Vladimir Putin'i tebrik etmek istiyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri 15 Mart'ta başladı.

Üç gün sürecek ve 17 Mart'ta tamamlanacak seçimleri, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Favori gösterilen Putin ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) "alaycı" bir açıklama yapıldı.

Seçim bitmeden mesaj yayınladı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Putin'i, seçim sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti.

X hesabından açıklama yapan Michel, Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirtti.

"Ezici zaferinden dolayı Putin'i tebrik etmek istiyorum"

Seçimlerde özgürlük olmadığını savunan Michel, şunları yazdı:

Bugün başlayan seçimlerde kazandığı ezici zaferinden dolayı Vladimir Putin'i tebrik etmek istiyorum.



Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçenek yok.

Pusulada 4 aday var

Seçimde, devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 aday yarışıyor. Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday olarak yarışa katıldı.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.