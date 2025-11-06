AB, Ruslara vize kurallarını sıkılaştırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alan Avrupa Birliğ, (AB), yeni adımlara hazırlanıyor.

Politico haber sitesinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya vatandaşlarına yönelik vize kuralları daha da sıkılaştırılacak.

VİZE KURALLARI SIKILAŞTIRILACAK

Yeni düzenleme yapılacak, Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizeleri yerine sadece "tek girişli" vize verilecek.

AB Komisyonu'nun, insani nedenler ya da AB vatandaşlığı bulunan kişiler için bazı istisnalar uygulamayı öngören düzenlemeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

'MOSKOVA'YI CEZALANDIRMA ÇABALARININ BİR PARÇASI'

Habere göre bu düzenleme, devam eden savaş nedeniyle Moskova’yı cezalandırma çabalarının bir parçası olacak.

AB, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra da Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar için yeni kurallar getirmişti.