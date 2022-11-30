Brüksel'den yapılan en üst düzeydeki açıklamada, "Rusya'nın 300 milyar eurosu bloke edildi. Oligarkların 19 milyar eurosu donduruldu" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Ursula von der Leyen, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı hedef aldı.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından videolu paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Ukrayna'nın uğradığı zarar 600 milyar euro

"Rusya'nın neden olduğu tahribatın bedelini mali olarak ödemesi gerekiyor." diyen von der Leyen, Ukrayna'nın şimdiye kadar uğradığı zararın 600 milyar euro olduğunun öngörüldüğünü bildirdi.

Von der Leyen, "Rusya ve oligarklarının, Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AB: Rusya ve oligarkları, Ukrayna'nın masraflarını karşılamalı ViDEO

Rusya'nın 300 milyar eurosu bloke edildi

Rusya'ya bunu ödetecek araçlara sahip olduklarını vurgulayan von der Leyen, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar eurosunu bloke ettiklerini, Rus oligarkların da 19 milyar euroluk parasını dondurduklarını bildirdi.

Von der Leyen, "Ortaklarımızla birlikte kısa vadede bu fonları yönetecek ve onlarla yatırım yapacak bir yapı oluşturabiliriz." dedi.

"Ukrayna'ya verilen zararın tazmini için kullanılmalı"

Söz konusu yapının gelirlerini Ukrayna için kullanabileceklerine işaret eden von der Leyen, şöyle konuştu:

"Yaptırımlar kalkınca bu fonlar Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı. Bunu mümkün kılmak için ortaklarımızla uluslararası bir anlaşma üzerinde çalışacağız."

"Rusya'nın korkunç suçları cezasız kalmayacak"

AA'nın aktardığına göre, uluslararası ortaklarla bunu gerçekleştirmenin yasal yollarını bulabileceklerini aktaran von der Leyen, "Rusya'nın korkunç suçları cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.