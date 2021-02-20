AB Rusya'ya yaptırım hazırlığında

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları 22 Şubat'ta toplanıyor.

Üst düzey AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak toplantıda Navalnıy nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin karar, AB'nin aralık ayında yürürlüğe koyduğu Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde alınacak.

KİMLERE VEYA KAÇ KİŞİYE UYGULANACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırımların kimlere veya kaç kişiye uygulanacağı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

AB yönetimi, Rusya'nın "temel değerler ve AB'den uzaklaştığı" gerekçesiyle bu ülkeye karşılık verilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için yaptırımların yanı sıra ayrıca mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne işaret ediliyor.

ABD YÖNETİMİ 27 AB BAKANINI İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önemli bir özelliği de ABD'nin yeni yönetimiyle AB arasındaki kapsamlı ilk üst düzey temasın yapılacak olması.

Bakanların toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken video konferans yöntemiyle katılacak ve 2 saat boyunca görüşmeler yapılacak. Toplantıda 27 AB ülkesinin dışişleri bakanlarının tek tek söz alması ve kendi açılarından önemli konuları Blinken'ın dikkatine getirmesi planlanıyor.

Blinken ile Avrupalı bakanların ele alacağı konular arasında Rusya, Çin ve İran'ın başta gelmesi, İran nükleer anlaşmasının özellikle ele alınması bekleniyor.

ABD, İran'ın nükleer programı hakkında küresel güçlerle imzaladığı anlaşmadan Donald Trump'ın yönetime gelmesinden sonra 2018'de ayrılmıştı. Ancak Joe Biden'ın başkan olmasıyla ABD'nin anlaşmaya yeniden dönmesi için diplomatik çabalar yürütülüyor.

Bu çabaları İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) koordinatörü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yürütüyor.

YAPTIRIMLAR İKİ TARAFA DA ZARAR VERİYOR

Almanya’daki Keele ve Hong Kong’daki Lingnan Üniversitesi tarafından 2019’da yapılan araştırmada, Moskova karşıtı yaptırımlar nedeniyle Rusya ve AB ekonomilerinin toplam aylık kaybının ortalama 4 milyar dolar olduğu tespitine yer verilmişti.

Bunun 2,2 milyar doları Rusya'nın, 1,8 milyar doları AB'nin zararı olarak hesaplanmıştı. Her ay 727 milyon euro kaybeden Almanya, en çok zarar gören ülke.

Avrupa’nın bu tutumunun altında ekonomik nedenlerin yattığı belirtilen analizde, “Küresel kriz kapıda. ABD'nin Rusya'ya bir an önce yeni yaptırımlar uygulanmasını talep eden baskısına rağmen, AB yönetimi ekonomisine bir darbe daha vurmak istemiyor” denildi.