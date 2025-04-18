AB, Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak

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Suudi Arabistan'ın dünya ile entegrasyon süreci devam ediyor.

Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile başlayan süreçte İslam alemini şaşırtan onlarca yenilikçi adım atıldı.

Arap dünyası petrol ve yer altı kaynaklarının getirdiği zenginlikle birlikte spor, sanat ve eğlence alanlarında dünya yıldızlarının boy gösterdiği bir bölge oldu.

Müzik festivalleri, ünlü mankenlerin podyumda yürüdüğü defileler ve daha birçoğu...

Söz konusu modernleşme sürecinde Avrupa ile entegrasyon için de adımlar atılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARINA AB VİZE MUAFİYETİ GELİYOR

Bu kapsamda Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyetine hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud'dan geldi.

Suud medyasına konuşan Farnaud, Suudi vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutmak için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

BÜYÜKELÇİ AÇIKLADI

Farnaud, “Suudi vatandaşlara Avrupa Birliği vizesi muafiyeti sağlanacak. Suudiler Schengen Bölgesi’nde serbestçe dolaşabilecek.” dedi.

Atılan adımlar sayesinde Suudi vatandaşları, 27 üyeli Schengen bölgesi vizesiz girebilecek.

Şu anda Suudi vatandaşları, Nisan 2024'te yapılan anlaşma ile beş yıllık çok girişli Schengen vizelerinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere kolaylaştırılmış vize prosedürlerinden yararlanıyor.