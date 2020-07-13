AB toplantısında Türkiye'ye Ayasofya eleştirisi

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünün değişmesine ilişkin kararı kınandı.

Danıştay kararıyla Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilmesiyle birlikte tepkiler gelmeye devam ediyor...

Mart ayında uygulanmaya başlayan korona önlemlerinin ardından Brüksel’de bugün ilk kez yüz yüze toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye ile yaşanan sorunları görüştü.

AB ÜLKELERİNDEN AYASOFYA'YLA İLGİLİ HADSİZCE AÇIKLAMALAR GELDİ

Toplantının başlangıcında Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülme kararına değinen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “Ayasofya ile ilgili neler olduğuna baktığımda bunun bir geriye gidiş olduğunu görüyorum” dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin 27 üyeli birlik için “endişe sebebi” olduğunu, insan hakları ve demokrasi ile ilgili sorunların da aylık toplantılarda düzenli olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

BORRELL, TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu toplantının Türkiye ile ilişkilerde “önemli” bir dönüm noktası olacağını belirterek “Türkiye ile ilişkilerin şu anda iyi olmadığına” işaret etti.

Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri, Libya’daki rolü ve mülteci krizine karşı AB’nin alacağı tutum değerlendirildi.