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    AB Türkiye'ye yaptırım kararı almayınca Macron üzüntü yaşadı

    AB Türkiye'ye yaptırım kararı almayınca Macron üzüntü yaşadı

    AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.12.2020 - 15:12
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 15:30
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    Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yapılan toplantıda Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar masaya yatırıldı. Toplantıdan yaptırım yerine diyalog kararı çıktı.

    TÜRKİYE'YE YAPTIRIM İSTEYEN ÜLKELER

    Bilindiği üzere; Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

    Yunanistan'ın yaptırım talebine; Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg destek verdi.

    22 ÜLKE KARŞI ÇIKTI

    Almanya ise, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu.

    Toplam 22 ülkenin karşı çıkmasıyla beraber, yaptırım yerine Türkiye ile diyalog sürecinin işletilmesine karar verildi.

    YAPTIRIM YERİNE DİYALOG

    Sonuç bildirgesinde, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor." denildi.

    Toplantıdan diyalog kararının çıkması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da şoke etkisi yaptı.

    AB Türkiye ye yaptırım kararı almayınca Macron üzüntü yaşadı #1

    AB Türkiye ye yaptırım kararı almayınca Macron üzüntü yaşadı #2

    "AKLISELİM SAHİBİ ÜLKELER..."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AB'nin aldığı kararı ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

    Erdoğan, "Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar.

    MART 2021 ZİRVESİNDE DE YAPTIRIM KARARI ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL

    Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    AB Türkiye ye yaptırım kararı almayınca Macron üzüntü yaşadı #3

    AB Türkiye ye yaptırım kararı almayınca Macron üzüntü yaşadı #4

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