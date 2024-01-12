AB, Ukrayna yardımı konusunda Orban'a taviz vermeye hazırlanıyor Brüksel, Kiev'e mali destek sağlanması için Orban'ı ikna etmeye çalışıyor. Bazı formüller üzerinde durulurken, Macaristan'ın 'müzakere havasında' olmaya devam ettiği belirtildi.

ensonhaber.com

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hem Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine hem de bu ülkeye mali yardıma karşı çıkıyor.

Orban, geçen aralık ayında, 50 milyar euroluk yardım paketinin Kiev'e gönderilmesini engelledi.

Ukrayna'nın AB üyesi olmadığını hatırlatan Orban, "AB bütçesinden büyük miktarda para alamazlar." dedi.

Orban'a taviz vermeye hazırlanıyorlar

İngiltere merkezli Financial Times, Ukrayna'ya yardım planını hayata geçirmek isteyen Brüksel'in, Orban'a tavizler vermeye hazırlandığını yazdı.

Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa Komisyonu, Macaristan Başbakanı Orban'a "2025'te finansman anlaşmasını yarıda kesme fırsatı" vermeye açık.

Potansiyel imtiyaz kapsamında AB, Ukrayna'nın hâlâ nakde ihtiyacı olup olmadığını ve AB yardımı alma şartlarını yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere gelecek yıl dört yıllık destek paketini gözden geçirecek. Bu da Orban'a paketin devamını veto etme şansı verecek.

Macaristan müzakere havasında

Üst düzey bir Macar yetkili, bunun Orban'ın vetosunu kaldırması için yeterli olup olmayacağı sorulduğunda, "Hâlâ belirsiz ama büyük ihtimalle 'evet' diyorum." dedi.

Macaristan'ın "müzakere havasında" olmaya devam ettiği belirtiliyor.

İnceleme maddesi fikri ilk olarak ekim ayında Macaristan tarafından önerildi, ancak diğer AB liderleri Ukrayna'ya mali destek konusunda kesinlik sağlayamayacağı için böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadı.

Paketin tutarı 50 milyar euro

17 milyar euro hibe ve 33 milyar euro kredi içeren bir paketle Kiev'e dört yıl boyunca öngörülebilir bir destek akışı sağlanması hedefleniyordu.